Тело пропавшей 14-летней школьницы нашли в горах Жетысуской области
Фото: скриншот видео
Полицейским Жетысуской области удалось найти тело пропавшей 14-летней школьницы. Поисковые группы из полицейских, военнослужащих и волонтеров обнаружили захоронение в горной местности за городом Текели, сообщает Zakon.kz.
Полиция продолжает работать на месте.
"28 декабря к полицейским Талдыкоргана поступила информация об исчезновении 14-летней школьницы. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что девочка могла стать жертвой преступления. По факту возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 99 УК РК "Убийство". Пресс-служба ДП Жетысуской области
Позднее по подозрению в исчезновении ребенка полицейские задержали ее мать и отчима, которые в настоящее время помещены под стражу.
Расследование продолжается и находится на особом контроле.
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