Тело пропавшей 14-летней школьницы нашли в горах Жетысуской области

Фото: скриншот видео

Полицейским Жетысуской области удалось найти тело пропавшей 14-летней школьницы. Поисковые группы из полицейских, военнослужащих и волонтеров обнаружили захоронение в горной местности за городом Текели, сообщает Zakon.kz.

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