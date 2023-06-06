На 121 тысячу евро оштрафовали водителя за превышение скорости
Как рассказал сам предприниматель, он ехал со скоростью 82 км/ч, тогда как дорожные знаки предписывали перейти с 70 до 50 км/ч на отдельном участке дороги. Мужчина не сбавил скорость до нужной и был оштрафован.
Полицейские обязали выплатить предпринимателя внушительный штраф и лишили его возможности вождения на десять дней. Об этом пишет Belta.
Дело в том, что в Финляндии размер штрафа зависит от количества предыдущих нарушений и от дохода самого нарушителя. Так как предпринимателя ранее уже не раз привлекали за превышение скорости на внушительные суммы, а его годовой доход составляет 350 млн евро, то нынешний штраф стал одним из самых крупных в мире.
Тем временем жамбылские полицейские задержали злостного нарушителя ППД, за которым числится 101 нарушение и неоплаченные штрафы почти на миллион тенге.