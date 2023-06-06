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На 121 тысячу евро оштрафовали водителя за превышение скорости

На 121 тысячу евро оштрафовали водителя за превышение скорости Фото: pixabay
В Финляндии местному бизнесмену полицейские выписали один из самых крупных штрафов за превышение скоростного режима. Предприниматель обязан будет выплатить 121 тысячу евро (почти 58 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сам предприниматель, он ехал со скоростью 82 км/ч, тогда как дорожные знаки предписывали перейти с 70 до 50 км/ч на отдельном участке дороги. Мужчина не сбавил скорость до нужной и был оштрафован.

Полицейские обязали выплатить предпринимателя внушительный штраф и лишили его возможности вождения на десять дней. Об этом пишет Belta.

Дело в том, что в Финляндии размер штрафа зависит от количества предыдущих нарушений и от дохода самого нарушителя. Так как предпринимателя ранее уже не раз привлекали за превышение скорости на внушительные суммы, а его годовой доход составляет 350 млн евро, то нынешний штраф стал одним из самых крупных в мире.

Тем временем жамбылские полицейские задержали злостного нарушителя ППД, за которым числится 101 нарушение и неоплаченные штрафы почти на миллион тенге.

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