Штраф на 667 млн тенге за превышение скорости выписали водителю в США

Жителю американского штата Джорджия выписали штраф на 1,4 млн долларов (667,5 млн тенге) за превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

Коннор Като ехал домой со скоростью 144 км/ч при разрешенных 88 км/ч. Он намеревался оплатить штраф, но удивился, увидев такую большую сумму, сообщает New York Post.

Он позвонил в суд, полагая, что в сумме допустили опечатку. Однако ему сообщили, что он должен либо заплатить эту сумму, либо явиться в суд.



Адвокат по уголовным делам Снех Патель сказал, что он никогда не видел такого большого штрафа за мелкое правонарушение.



"1,4 млн долларов – сумма, которая полагается в делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, убийствами или нападениями при отягчающих обстоятельствах". адвокат Снех Патель

К счастью для Коннора Като, такую сумму автоматически вывела система электронных штрафов для всех превышающих скорость водителей. Отмечается, что реальный штраф не будет превышать 1000 долларов, плюс расходы на суд.

"Программисты использовали максимально возможное число. При превышении скорости обязательно посещение суда". представитель городских властей Саванны Джошуа Пикок

Власти города Саванна используют такую систему с 2017 года. В настоящее время, сообщили в администрации, идут работы над корректировкой формулировок, чтобы избежать путаницы.