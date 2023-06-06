Мурат Журебеков покинул пост акима Актобе

6 июня Мурат Журебеков, пробыв на должности пять месяцев, сообщил, что покинул пост акима Актобе, сообщает Zakon.kz.

Мурат Журебеков ушел с должности акима Актобе для переезда в Астану. Так прокомментировал свой уход Журебеков в социальных сетях.

"Я завершаю свою работу на посту акима города Актобе в связи с переходом на другую работу в столице. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью и, конечно, школой опыта". Мурат Журебеков

Он поблагодарил акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, коллег и жителей региона.

На пост акима Актобе Журебеков был назначен 4 января 2023 года. До назначения на должность он занимал пост первого вице-министра энергетики Казахстана.



Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

С декабря 2019 года и по настоящее время – первый вице-министр энергетики РК.