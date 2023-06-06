Врачи рассказали о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении крыши в Балхаше

В Балхаше из-за сильного ветра накануне обрушилась крыша, которая упала на проезжающие авто. Пострадавший при этом водитель находится в отделении травмы местной больницы, сообщает Zakon.kz.

4 июня в Балхаше сильный ветер снес крышу пятиэтажного дома по улице Караменде би. Рухнувшая конструкция накрыла два проезжавшие мимо автомобиля, пострадал водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали с места аварии, пишет E-Karaganda.

Как 6 июня рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области, 29-летний мужчина находится в отделении травматологии.

"Пострадавший 1994 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного и грудного отделов позвоночника. Состояние стабильное, получает необходимое лечение". Пресс-служба облздрава региона

В акимате Балхаша сразу после произошедшего рассказали, что крыша, сорванная сильным ветром 4 июня, будет восстановлена.