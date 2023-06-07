Пенсионера приговорили к 15 годам тюрьмы за развращение трех девочек

В Туркестанской области вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который развратил трех малолетних девочек-соседок, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по особо тяжким преступлениям Туркестанской области. Процесс проходил в закрытом режиме, передает Otyrar.

Из материалов дела стало известно, что 22 октября прошлого года мужчина пришел в гости к соседке, бабушке трех девочек, которые в последствии подверглись насилию.

"После разговора и чаепития на кухне, педофил вошел в гостиную с целью отдыха и увидел играющихся девочек. Затем у подсудимого появилась мысль умышленно совершить действия сексуального характера. Факта изнасилования детей не было, однако, мужчина целовал детей в губы, заставлял взять их в руки половой орган и сам трогал половые органы детей", – пишет издание со ссылкой на пресс-службу суда.

В тот же вечер одна из девочек отказалась от еды. Восьмилетняя девочка пожаловалась матери на боли в языке, а сестры подтвердили, что виной тому стал сосед. Девочки рассказали, что насилию подверглись они все.

"Вину подсудимого доказали заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия. Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы". Пресс-служба суда

Согласно уголовному кодексу, пенсионера признали виновным в преступлении по части 3 статьи 124 "Совращение малолетних". Преступление относится к категории особо тяжких.

В середине мая в суде Туркестана вынесли приговор 30-летнему мужчине за секс с подростком. Согласно материалам дела, мужчина вступил в интимную связь с 15-летней девочкой, которая в последствии родила от него ребенка. Мужчину признали виновным, несмотря на то, что потерпевшая просила помилования.