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Мир

Подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии

приговор, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 01:19 Фото: pixabay
Подросток Аксель Рудакубана был приговорен к 52-летнему тюремному заключению за убийство трех девочек в городе Саутпорт в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Sky News, подросток вошел в танцевальную студию с кухонным ножом и напал на девочек. Его задержали, когда он находился рядом с телом одной из жертв. Позднее анализ его электронных устройств показал, что он был одержим насилием и идеями геноцида.

Как уточняется, юноша получил пожизненное по 13 различным пунктам, таким как убийство и покушение на убийство детей и взрослых. Рудакубана сможет подать ходатайство о досрочном освобождении только через 52 года. Отмечается, что судья не имел возможности назначить пожизненное заключение, так как на момент преступления ему было всего 17 лет.

Между тем, сам осужденный не присутствовал на заседании, когда был оглашен приговор, так как ранее пытался сорвать процесс криками о плохом самочувствии.


"Рудакубана сказал своему адвокату, что у него боли в груди, он слишком болен, чтобы продолжать, и хотел увидеть фельдшера, но судья сказал, что два фельдшера признали его способным для продолжения", – указано в публикации.

Ранее в Алматы нашли тело 15-летнего школьника в заброшенном доме.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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