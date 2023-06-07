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Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана Фото: pixabay
По информации специалистов РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 7 июня в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во среду на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7 июня. В стране ожидаются сильные дожди, гроза, град, пыльная буря. В ряде областей республики прогнозируется сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность

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