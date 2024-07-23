В пяти городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

По информации синоптиков, 24 июля неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Астана, ночью в городе Атырау, сообщает Zakon.kz.

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