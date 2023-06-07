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Похищение 8-летней девочки в Алматинской области: появились новые подробности

В деле о похищении 8-летней девочки в Алматинской области появились новые подробности Фото: скриншот с видео
Школьница из села Каргалы Алматинской области рассказала, как ее похитил незнакомец и что подозреваемый в состоянии опьянения домогался её и вместе с ней хотел снять номер в гостинице, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv, мужчина насильно усадил её в такси, когда она шла в музыкальную школу в селе Каргалы.

"Он меня взял за руку и повел за собой. Мне было страшно сбежать, мы далеко уехали, и я не знала, что делать. Он сказал его зовут Руслан и, что его дочка тоже учится в музыкальной школе. Сказал, что он меня туда отвезет. Купил чупа-чупс и пепси, целовал в лицо, когда мы были в такси, я побоялась сказать что-то таксисту"рассказала девочка

Оказалось, что сначала подозреваемый вместе с девочкой зашел в одну из придорожных гостиниц. Там он пытался снять номер. Однако денег не хватило. К тому же сотрудники заведения заметили, что мужчина пьян и попросили покинуть мотель.

После неудачной попытки уединиться с ребенком похититель направился в село Жибек жолы, что в нескольких десятках километрах от Каргалы. Похититель пытался найти другое такси и зашёл в первый попавшийся дом, возле которого была припаркована машина.

К счастью, его встретила местная жительница Куляш Тенельбаева, которая и спасла школьницу от незнакомца. Ей девочка успела сказать, что мужчина рядом с ней - не отец и попросила помощи.

"Этот мужчина просил довезти их до Узынагаша, я сразу почувствовала неладное. Сначала девочка просто пристально смотрела на меня, потом подбежала и спряталась за мной, начала кричать. Я очень испугалась. Достала телефон, начала снимать пьяного мужчину, чтобы хоть как-то защититься. Больше всего, я переживала за девочку"рассказала подробности того дня жительница села Жибек жолы Куляш Тенельбаева

Мать второклассницы Рима Халмуратова рассказала, что обычно она сама отводит детей в школу, но в тот день такой возможности не было - в их семье воспитываются трое детей, скоро на свет появится - четвёртый.

"Дочь вышла из дома к 9-ти часам утра. Через какое-то время я позвонила в школу, там мне сказали, что она еще не пришла. Я сразу позвонила мужу, и мы начали её искать. Мы благодарны Куляш тате за то, что она спасла нашу девочку. Мы требуем наказать похитителя по всей строгости закона"заявила мать пострадавшей

Как сообщали ранее, 36-летнего подозреваемого который является уроженцем Узбекистана уже задержали. В полиции пока завели уголовное дело по статье - "Похищение человека". 

Ранее мы писали, о том что в Туркестанской области вынесли приговор 66-летнему пенсионеру, который развратил трех малолетних девочек-соседок.

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