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Школьника обвинили в наезде на девочку в Алматинской области

ДТП Фото: скриншот видео
В поселке Кендала Алматинской области наезд на школьницу попал на видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах девочка шла вдоль дороги. В какой-то момент джип резко повернулся и сбил школьницу.

Автор видео утверждает, что девочка отделалась синяками. Уже посещает школу.

Также сообщается, что за рулем внедорожника был ученик 9-го класса 42-й школы.

"По некоторой информации, авто арендное, а сидевшие пассажиры – это друзья водителя, которые хотели его поучить ездить", – говорится в сообщении.

В комментариях под видео на информацию отреагировали в прокуратуре региона.


"Сообщаем, что данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района", – отметили в ведомстве.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен водитель и собственник автотранспорта. Пострадавшая была осмотрена врачами и отпущена домой, в связи с отсутствием каких либо телесных повреждении", – ответили в ведомстве.

Установлено, что за рулем находился несовершеннолетний сын владельца авто. В настоящее время виновное лицо привлечено к ответственности в рамках действующего законодательства.


"В целях недопущения подобных инцидентов с владельцем транспортного средства и его сыном проведена профилактическая беседа", – резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при лобовом столкновении машин в Абайской области.

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