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Психолог рассказала, как родителям поддержать выпускников в период экзаменов

Психолог рассказала, как родителям поддержать выпускников в период экзаменов Фото: pixabay
Российский психолог Ксения Кузьмина дала несколько советов родителям выпускников, но в первую очередь она рекомендовала взрослым контролировать собственное эмоциональное состояние, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Мослентой" Кузьмина заявила, чтобы быть настоящей поддержкой выпускнику, нужно самому иметь для этого достаточно ресурсов.

По ее словам необходимо следить за режимом ребенка. Вместо ночной зубрежки лучше повторить материал перед сном и затем утром, не в ущерб сну и завтраку.

Также важно совместно с подростком продумать как минимум три альтернативных плана действий в зависимости от результата экзаменов. Это и осознание поддержки семьей при любых обстоятельствах, придадут большую уверенность и не дадут развиться страху неудачи, подчеркнула эксперт.

"Придумайте семейные ритуалы. Если у вас есть уже сложившиеся ритуалы, например, хотя бы один прием пищи проводить всей семьей за общим столом, уделите им особое внимание в этот период. Также здорово придумать что-то поддерживающее до и после экзамена: записка с теплыми словами утром на столе, сообщение с напутствием и так далее", - посоветовала Кузьмина.

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