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Серик Кудебаев обжаловал приговор

Серик Кудебаев обжаловал приговор Фото: пресс-служба МВД РК
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда Жетысуской области сообщили, что осужденный экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев подал апелляционную жалобу. 

"Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15:00 в здании суда Жетысуской области", – говорится в сообщении. 

28 апреля 2023 года Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы.

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За побег Серика Кудебаева будут судить отдельно. 

Ранее стало известно, что осужденный экс-глава КНБ РК Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. 

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