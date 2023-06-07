Серик Кудебаев обжаловал приговор
Фото: пресс-служба МВД РК
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обжаловал приговор, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе суда Жетысуской области сообщили, что осужденный экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев подал апелляционную жалобу.
"Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15:00 в здании суда Жетысуской области", – говорится в сообщении.
28 апреля 2023 года Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы.
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За побег Серика Кудебаева будут судить отдельно.
Ранее стало известно, что осужденный экс-глава КНБ РК Карим Масимов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.
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