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Законодательство РК

За побег Серика Кудебаева будут судить отдельно

Серик Кудебаев, побег, суд Фото: Zakon.kz
Состоявшийся 28 апреля приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно, сообщает Zakon.kz.

Об этом в кулуарах Талдыкорганского горсуда сказал заместитель начальника Управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет. 

О том, что Кудебаев сбежал от правосудия, стало известно 3 апреля 2023 года, когда он в очередной раз не явился в суд. Его объявили в международный розыск. Генеральная прокуратура сообщила, что начато расследование по факту незаконного пересечения госграницы. Единственная ли это статья, по которой экс-главу полиции будут судить, пока неизвестно. 

О задержании Серика Кудебаева стало известно 27 апреля. Его поймали в Турции и экстрадировали в Казахстан. 

28 апреля бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев осужден к 10 годам. Его признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), п. 1 ч. 2 ст. 146 ("Пытки") УК РК.

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