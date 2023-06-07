Жумангарин об экспортерах, не получивших поддержку: Это вина нашего министерства

Вице-премьер-министр и министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин отметил, что не снимает вины с ведомства за то, что экспортеры не получили поддержку в 2022 году, а средства, закладываемые на эти цели, остались неосвоенными, сообщает Zakon.kz.

С вопросом по этому поводу к нему обратился депутат Николай Арсютин на пленарном заседании Мажилиса 7 июня. Он отметил, что в 2022 году Минторговли запланировало расходы в размере 600 млн тенге на субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам, которые подлежат страхованию со стороны национального института развития АО Kazakh Export

"Согласно отчету правительства, ни один экспортер запланированную поддержку не получил, а средства остались неосвоенными. Получается, по вине вашего министерства бизнес остался без господдержки, что, вероятно, привело к потерям рынков. При этом указана всего одна причина неосвоения – это отсутствие правил по субсидированию ставки вознаграждения. В связи с этим у меня следующий вопрос к вам, Серик Макашевич. Разве не ваше министерство должно было эти правила разработать? Почему это не было сделано своевременно и почему подведомственный институт не приступил к работе в 2022 году?" Николай Арсютин

Серик Жумангарин ответил, что в конце 2021 года был принят закон о промышленной политике, в котором был предусмотрен такой механизм: покупающие казахстанскую продукцию импортеры высокого передела имеют право на субсидирование ставки вознаграждения, выдаваемой казахстанскими финансовыми организациями. При этом субсидирование ставки вознаграждения должен был проводить финансовый агент, который одновременно занимался страхованием экспортных рисков.



"На тот момент это был KazakhExport. Но в процессе работы АРРФР было отказано в назначении KazakhExport единым оператором, поскольку на тот момент компания, согласно закону о страховании, не имела права заниматься иными видами деятельности, кроме страхования. Поэтому министерством было предложено пока использовать потенциал Фонда развития "Даму" для проведения субсидирования ставки вознаграждения. "Даму" согласился. При этом было необходимо внести изменения в правила приоритетных видов деятельности для продукции высокого передела, которую ведет МИИР. После изменений со стороны МИИР была открыта дорога для принятия соответствующих правил субсидирования, которые были приняты в конце лета. На сегодняшний день они есть". Серик Жумангарин

Но окончательно решить этот вопрос, по словам главы МТИ, поможет только принятие законопроекта об экспортном страховом агентстве, который сегодня находится в Парламенте.

"Я слышал, что первое чтение запланировано на конец июня. Надеемся в этом году этот законопроект уже в полном виде получить. Самая главная причина – было неправильное планирование и прогнозирование. В основе этого инструмента лежат реальные контракты, в данном случае они были связаны с заводом, который выпускает локомотивы. У нас по ним достаточно хорошая потребность была, семь локомотивов собирался купить Азербайджан, четыре локомотива – Таджикистан, два локомотива – Кыргызстан. Однако партнеры не договорились о цене, они просят скидку". Серик Жумангарин

Кроме того, как отметил министр, есть работа, связанная с ремонтом кыргызских вертолетов, на 405-м вертолетном ремонтном заводе.

"Поэтому причина неосвоения в том, что соответствующих партнеров, которые бы работали с казахстанскими предприятиями, на тот момент не было. Сегодня этот момент прорабатывается, сумма несколько уменьшена в бюджете текущего года, надеемся, что ее освоим. Вину министерства не снимаю, по вине нашего министерства". Серик Жумангарин

2 июня 2023 года стало известно, что в 2022 году "дочка" холдинга "Байтерек" получила 2 млрд 272 млн тенге чистой прибыли, что выше результата 2021 года на 13%.