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МТИ о поддержке экспортеров: Наши клиенты – не олигархи

Замглавы МТИ высказался о поддержке отечественных предпринимателей Фото: СЦК
Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на пресс-конференции в СЦК высказался о поддержке отечественных экспортеров. Он отметил, что поддержку получают не олигархи, а компании, которые создают казахстанскую продукцию, сообщает Zakon.kz.

Он заверил, что никаких особых предпочтений при оказании поддержки нет.

"С законом о создании экспортно-кредитного агентства мы увидели, что есть определенные ощущения, будто поддерживаются искусственно только крупные предприятия. Хочу вас заверить, что поддержка ведется без привязки к каким-то лицам или какой-то группе компаний. Поддержкой могут воспользоваться любые компании, которые отправляют переработанную продукцию на экспорт".Кайрат Торебаев

Более 71% экспортеров, которые получили поддержку от Kazakh export, по его словам, относятся к группе малого (47%) и среднего (24%) бизнеса. Крупный бизнес занимает долю в 29%.

"Наши клиенты – не олигархи, а экспортно ориентированные компании. Те, у которых есть заводы, и они квалифицируются как компании, которые имеют собственный продукт, признанный казахстанским, если этот продукт нуждается в поддержке, страховании либо гарантировании".Кайрат Торебаев

Вице-министр добавил, что в целом на поддержку по линии Kazakh export выделили порядка 100 млрд тенге. На гарантирование – порядка 400 млрд тенге. 

В годовом выражении доля импорта в РК увеличилась на 32,2%, при этом экспорт упал на 10,3%. Однако в страны ЕАЭС доля экспорта увеличилась на 21%.

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