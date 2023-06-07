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Туристы разрисовали скалу Жумбактас

Туристы разрисовали скалу Жумбактас Фото: Zakon.kz
Житель Актау Нуркен Тажибай 6 июня на странице в Instagram разместил видео, на кадрах которого показана главная достопримечательность в Боровом – скала Жумбактас. Блогер призывает обратить внимание не на красоту, а на вид скалы, которую изрисовали туристы, сообщает Zakon.kz.

Эту скалу часто называют камнем-загадкой: она поднимается из воды прямо посередине озера.

Однако вандалы решили оставить там надписи на память и разрисовали скалу краской из баллончиков.

Комментаторы возмутились подобным отношением к природным достопримечательностям.

  • Штраф нужен, причем серьезный!
  • Вандализм.
  • Еще, наверное, свои имена в туалетах пишут.
  • Все это пишут, когда вода замерзает.
  • Давайте любить родной край.
  • Думают, что останутся в истории, – отметили пользователи Сети под видео.

В январе 2023 года стало известно, что в Казахстане ужесточат наказание за вандализм. К сожалению, в последние годы в стране участились факты умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования граждан.

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