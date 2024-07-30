Туристам могут запретить подниматься на Жумбактас в Боровом

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года прокомментировал предложение запретить подниматься на Жумбактас в Боровом, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планирует ли министерство ввести запрет на то, чтобы люди не поднимались на Жумбактас и таким образом защитить его он вандалов.

"Очень дельное предложение. На самом деле, на сегодня подплывать и находиться там не запрещено, но писать, конечно, расписывать эти каменные изваяния запрещено. Тем не менее, я считаю, что это правильное предложение в связи с увеличением подобных фактов (актов вандализма. – Прим. ред.) Необходимо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с Нацпарком "Боровое" и предложу то, что вы сейчас сказали", – заявил в ответ Ерлан Нысанбаев.

6 июня 2024 года житель Актау Нуркен Тажибай в соцсетях разместил видео, на кадрах которого показана главная достопримечательность в Боровом – скала Жумбактас. Блогер призывал обратить внимание не на красоту, а на вид скалы, которую изрисовали туристы.