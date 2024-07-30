Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Туристам могут запретить подниматься на Жумбактас в Боровом

скала Жумбактас, туристы, вандалы , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:38 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года прокомментировал предложение запретить подниматься на Жумбактас в Боровом, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планирует ли министерство ввести запрет на то, чтобы люди не поднимались на Жумбактас и таким образом защитить его он вандалов.

"Очень дельное предложение. На самом деле, на сегодня подплывать и находиться там не запрещено, но писать, конечно, расписывать эти каменные изваяния запрещено. Тем не менее, я считаю, что это правильное предложение в связи с увеличением подобных фактов (актов вандализма. – Прим. ред.) Необходимо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с Нацпарком "Боровое" и предложу то, что вы сейчас сказали", – заявил в ответ Ерлан Нысанбаев.

6 июня 2024 года житель Актау Нуркен Тажибай в соцсетях разместил видео, на кадрах которого показана главная достопримечательность в Боровом – скала Жумбактас. Блогер призывал обратить внимание не на красоту, а на вид скалы, которую изрисовали туристы.

Читайте также

В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Руководителя земельного департамента осудили на 8 лет
Количество речевых оповещателей, используемых при ЧС, могут пересмотреть в Алматы
Количество речевых оповещателей, используемых при ЧС, могут пересмотреть в Алматы
Мадина Мамырханова
Ерлан Нысанбаев МЭПР РК Боровое 2024 год Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Казахстанский Юра Шатунов обратился к армии фанатов
"В стиле Шатунова": исполнитель хита про ландыши обратился к армии фанатов
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: