Определены первые полуфиналисты "Ролан Гаррос-2023"

На кортах Парижа продолжается Открытый чемпионат Франции-2023 по теннису, и к этому часу стали известны имена некоторых игроков, которые заработали себе путевки в стадию 1/2 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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В мужской сетке турнира болельщики тенниса в предвкушении супер-полуфинала между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. По мнению специалистов, данный матч достоин уровня финального поединка. Но, к сожалению, по воле жребия они оказались на одной стороне турнирной сетки.





Накануне серб Новак Джокович в четвертьфинале победил россиянина Карена Хачанова – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4. Представитель Испании, первая ракета мира Николас Алькарас, был сильнее грека Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1, 7:6.





В женском одиночном разряде вторая ракетка "Ролан Гаррос-2023" Арина Соболенко (Беларусь) в четвертьфинале переиграла украинку Элину Свитолину – 6:4, 6:4. Теперь 8 июня она поборется с Каролиной Муховой (Чехия) за выход в финал.





Другие полуфиналисты французского первенства определятся поздно вечером 7 июня после завершения матчей стадии 1/4 финала:

Б.Х. Майя (Бразилия) – Онс Жабер (Тунис)

Ига Швёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США)



Александр Зверев (Германия) – Т.М. Этчеверри (Аргентина)

Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия).