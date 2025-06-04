Казахстан готов к двум четвертьфинальным битвам на "Ролан Гаррос-2025"

4 июня на кортах Парижа пройдут два матча стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису с участием представителей сборной Казахстана – Александра Бублика и Анны Данилиной, сообщает Zakon.kz.

Оба поединка с участием лидеров казахстанской дружины пройдут на главных аренах французского чемпионата, где наши теннисисты поборются за выход в полуфиналы нынешних состязаний в разных категориях.

Александр Бублик на корте Филипа Шатрие сразится с первой ракеткой мира – итальянцем Янником Синнером. Начало матча примерно в 18:00 по казахстанскому времени.

Фото: Instagram/rolandgarros

В 16:00 на арену Сьюзан Ленглен выйдет лучший казахстанский игрок в женском парном разряде – Анна Данилина. Она в дуете с Александрой Крунич (Сербия) будут оспаривать путевку в полуфинал французского первенства против лучшей пары мира – Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США), которые посеяны здесь под первым номером.

К большому огорчению, 3 июня закончил свое выступление на "Ролан Гаррос" наш лучший юниор Амир Омарханов. После неудачи в одиночке, карагандинец не смог преодолеть стартовый раунд парных игр.

В итоге, к этому моменту от Казахстана на кортах Парижу остались только два участника. Бублик ранее сотворил сенсацию, переиграв пятую ракетку Джека Дрейпера.

А тандем Данилина/Крунич выбили из соревнований фаворитов: Деми Схюрс (Нидерланды) и Эйжи Мухаммад (США) – 6:4, 6:0.