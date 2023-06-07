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В США подросток наняла киллера для убийства 7-летнего мальчика

киллер Фото: pixabay
В американском штате Айова арестовали 17-летнюю девушку за попытку нанять киллера для убийства 7-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В Департамент полиции города Сторм-Лейк обратились администраторы шуточного сайта "RentaHitman.com", что в переводе означает "Найми киллера". Они сообщили полицейским, что неизвестный дважды заходил на сайт, пытаясь организовать заказное убийство семилетнего ребенка, сообщает UPI.

Организатор сообщил имя, адрес и другие данные ребенка для "помощи в поиске цели".

Следователи установили личность подозреваемого рано утром и подготовили офицера под прикрытием, чтобы он выдал себя за киллера и организовал контакт.

Офицер встретился с девушкой, которая подтвердила желание убить ребенка. Позже ее арестовали. В полиции также отметили, что получили необходимые доказательства, которые представляли реальную угрозу в адрес жертвы.

Девушке предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства. Ее доставили в Центр экстренной помощи молодежи Северо-Западной Айовы в Чероки и передали дело в ювенальный суд.

В апреле в США с помощью этого же сайта выявили военного, готового стать киллером. Солдат Национальной гвардии США подал заявку на роль киллера и принял свое первое "задание".

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