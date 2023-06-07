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Законодательство РК

В Казахстане обновили правила предоставления жилищной помощи

В Казахстане обвили правила предоставления жиличной помощи Фото: Zakon.kz
В МИИР РК подготовили новый вариант Правил предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории РК, а также нанимателям (поднанимателям) жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, на оплату:

  • расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
  • потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций;
  • расходов за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

При этом расходы малообеспеченных семей, принимаемые к исчислению жилищной помощи, определяются как сумма расходов по каждому из вышеуказанных направлений.

Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем расходов малообеспеченных семей на эти цели, установленным местными представительными органами, не более 10%.

Она оказывается по предъявленным поставщиками счетам о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума согласно смете расходов и счетам на оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств малообеспеченным семьям.

Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами.

Указывается, что малообеспеченная семья (гражданин), либо его представитель по нотариально заверенной доверенности могут обратиться в Государственную корпорацию или на веб-портал "электронного правительства" за назначением жилищной помощи один раз в квартал.

Срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со дня принятия полного комплекта документов от Госкорпорации либо через веб-портал "электронного правительства" составляет восемь рабочих дней.

Порядок назначения

Для назначения жилищной помощи при обращении в Госкорпорацию или на портал "электронного правительства" необходимо представить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документ, подтверждающий доходы малообеспеченной семьи. Порядок исчисления совокупного дохода семьи, претендующей на получение жилищной помощи, определяется уполномоченным органом в сфере жилищных отношений;
  • справку о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);
  • справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица;
  • сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;
  • банковский счет;
  • счета о ежемесячных взносах на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
  • счета на потребление коммунальных услуг;
  • квитанции-счета за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи;
  • счета о расходах за пользование жилищем из государственного жилищного фонда и жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

При повторном обращении малообеспеченная семья представляет только подтверждающие документы о доходах семьи и счета на коммунальные расходы.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

Выплата жилищной помощи осуществляется уполномоченным органом через банки второго уровня в порядке, определенном местными представительными органами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июня.

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