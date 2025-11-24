Предоставление жилищной помощи: внесены изменения в правила

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра промышленности и строительства от 19 ноября 2025 года внесены изменения в Правила предоставления жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм: нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубических метров на человека в квартире;

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей индивидуального жилого дома на отопление жилища не более 15 кубических метров за квадратный метр ( добавлено );

); нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей с приборами учета не более 0,025 гигакалории на один квадратный метр в месяц;

нормы потребления услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета за один квадратный метр, утверждаемые акиматом области, города республиканского значения, столицы в соответствии с подпунктом 34 статьи 27 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (добавлено). Также учитываются при расчете: нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;

нормы услуг водоснабжения и (или) водоотведения для потребителя:

холодная вода не более четырех метров кубических на человека;

горячая вода не более двух метров кубических на человека;

сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенг е на человека;

е на человека; обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;

за квартиру; услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, не более 1399 тенге за абонент;

за абонент; расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, не более 60 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров. Приказ вводится в действие со 2 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: