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Кайрат Нуртас посвятил стих сыну

Кайрат Нуртас посвятил сыну стихи Фото: Instagram/kair_n
6 июня Кайрат Нуртас на своей страничке в Instagram поделился фото с сыном и подписал пост отрывком из популярной песни "Ұлыма ақыл", сообщает Zakon.kz.

У казахстанской знаменитой пары Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: Сезим, Алау, Нарул и Хан. Самый младший ребенок в семье – 8-летний Хан Нуртас. Ему и посвятил строчки из популярной песни "Ұлыма ақыл" известный певец.

Кайрат Нуртас посвятил сыну стихи

Фото: Instagram/kair_n

Жаным балам тас лақтырма тағдырға,

Жарқырап жүр көңілімді қалдырма,

Төр сенікі төмендеуге хақың жоқ,

Ел тұрғанда артыңда мен тұрғанда алдыңда.

В песни он наставляет сына и говорит об отцовской любви. Подписчики в комментариях умилились чувствам эстрадного певца:

  • Какое прекрасное фото, мои любимчики Ханчик и Кайрат.
  • Ханым-жаным, такой сладкий, копия отца.
  • Главное, чтобы они уважали своего отца, когда вырастут.
  • Оригинал и копия.
  • Пусть ваша семья процветает.

Кайрат Нуртас в последнее время часто попадает в скандалы. Недавно он опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с Жулдыз Абдукаримовой. Тем самым успокоил фанатов после слухов о его измене.

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Карина Мусабаева
Нуртас Кайрат Казахстан
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