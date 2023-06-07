Кайрат Нуртас посвятил стих сыну

6 июня Кайрат Нуртас на своей страничке в Instagram поделился фото с сыном и подписал пост отрывком из популярной песни "Ұлыма ақыл", сообщает Zakon.kz.

У казахстанской знаменитой пары Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: Сезим, Алау, Нарул и Хан. Самый младший ребенок в семье – 8-летний Хан Нуртас. Ему и посвятил строчки из популярной песни "Ұлыма ақыл" известный певец.

Фото: Instagram/kair_n

Жаным балам тас лақтырма тағдырға, Жарқырап жүр көңілімді қалдырма, Төр сенікі төмендеуге хақың жоқ, Ел тұрғанда артыңда мен тұрғанда алдыңда.

В песни он наставляет сына и говорит об отцовской любви. Подписчики в комментариях умилились чувствам эстрадного певца:

Какое прекрасное фото, мои любимчики Ханчик и Кайрат.



Ханым-жаным, такой сладкий, копия отца.

Главное, чтобы они уважали своего отца, когда вырастут.

Оригинал и копия.

Пусть ваша семья процветает.

Кайрат Нуртас в последнее время часто попадает в скандалы. Недавно он опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с Жулдыз Абдукаримовой. Тем самым успокоил фанатов после слухов о его измене.