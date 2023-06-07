Кайрат Нуртас посвятил стих сыну
У казахстанской знаменитой пары Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой четверо детей: Сезим, Алау, Нарул и Хан. Самый младший ребенок в семье – 8-летний Хан Нуртас. Ему и посвятил строчки из популярной песни "Ұлыма ақыл" известный певец.
Фото: Instagram/kair_n
Жаным балам тас лақтырма тағдырға,
Жарқырап жүр көңілімді қалдырма,
Төр сенікі төмендеуге хақың жоқ,
Ел тұрғанда артыңда мен тұрғанда алдыңда.
В песни он наставляет сына и говорит об отцовской любви. Подписчики в комментариях умилились чувствам эстрадного певца:
- Какое прекрасное фото, мои любимчики Ханчик и Кайрат.
- Ханым-жаным, такой сладкий, копия отца.
- Главное, чтобы они уважали своего отца, когда вырастут.
- Оригинал и копия.
- Пусть ваша семья процветает.
Кайрат Нуртас в последнее время часто попадает в скандалы. Недавно он опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео с Жулдыз Абдукаримовой. Тем самым успокоил фанатов после слухов о его измене.