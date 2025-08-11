#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.66
631.98
6.77
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас показал, как проводит время с сыном

Кайрат Нуртас, дети, артисты , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 19:22 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 августа опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой проводит время с сыном за обедом в ресторане, сообщает Zakon.kz.

На снимке артист и его наследник сидят за столиком, наслаждаясь едой и общением.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию.

  • Настоящий хан!
  • Отец и сын!
  • Вот настоящее счастье!
  • Кайрат, он должен быть ханом!

А ранее российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь. 

Айсулу Омарова
