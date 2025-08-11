Кайрат Нуртас показал, как проводит время с сыном

Фото: Instagram/kair_n

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 августа опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой проводит время с сыном за обедом в ресторане, сообщает Zakon.kz.

На снимке артист и его наследник сидят за столиком, наслаждаясь едой и общением. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кайрат Нуртас (@kair_n) Поклонники тепло отреагировали на публикацию. Настоящий хан!

Отец и сын!

Вот настоящее счастье!

Кайрат, он должен быть ханом! А ранее российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь.



