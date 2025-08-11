Кайрат Нуртас показал, как проводит время с сыном
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 августа опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой проводит время с сыном за обедом в ресторане, сообщает Zakon.kz.
На снимке артист и его наследник сидят за столиком, наслаждаясь едой и общением.
Поклонники тепло отреагировали на публикацию.
- Настоящий хан!
- Отец и сын!
- Вот настоящее счастье!
- Кайрат, он должен быть ханом!
А ранее российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь.
