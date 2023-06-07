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Ангелина Лукас показала самого дорогого человека и обратилась к хейтерам

Ангелина Лукас показала самого дорогого человека и обратилась к хейтерам Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Отдыхающая во Вьетнаме известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас не перестает радовать своих фолловеров в Instagram фотографиями и видеороликами, сообщает Zakon.kz.

5 июня 2023 года спортсменка опубликовала серию снимков с самым дорогим и близким человеком, который всегда принимает ее такой, какой она есть, – мамой.

"Человек, который любит самой искренней любовью. Человек, который всем сердцем желает тебе счастья. Человек, без которого не было бы жизни. Это – мама. Мамочка, спасибо тебе за все. Спасибо за этот мир, за сказку детства, за понимание и терпение в трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый совет, за каждую возможность, за каждый успех, за каждую улыбку. Спасибо тебе, дорогая. Я крепко тебя люблю и желаю тебе долгих лет прекрасной жизни!" – трогательно обратилась к маме казахстанка.

Фолловеры Ангелины восхитились красотой ее мамы и отметили, что боксерша очень похожа на родителя:

  • "Мама – красавица!"
  • "Такая мама молодая! Вы прям как сестры".
  • "Понятно теперь, в кого такая красота, в маму".
  • "Шикарно! Мамочка – красотка и доча – лапочка".

Также Лукас вновь поделилась откровенными фотографиями в купальнике и обратилась к хейтерам.

"Хейтеры, ваш выход. Жду с нетерпением. Будет много крутых фото, так как я привезла с собой купальников очень много", – написала боксерша.

Стоит отметить, что под этой публикацией Ангелина Лукас закрыла комментарии.

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