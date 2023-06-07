Ангелина Лукас показала самого дорогого человека и обратилась к хейтерам
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Отдыхающая во Вьетнаме известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас не перестает радовать своих фолловеров в Instagram фотографиями и видеороликами, сообщает Zakon.kz.
5 июня 2023 года спортсменка опубликовала серию снимков с самым дорогим и близким человеком, который всегда принимает ее такой, какой она есть, – мамой.
"Человек, который любит самой искренней любовью. Человек, который всем сердцем желает тебе счастья. Человек, без которого не было бы жизни. Это – мама. Мамочка, спасибо тебе за все. Спасибо за этот мир, за сказку детства, за понимание и терпение в трудные моменты, за радость каждого дня, за каждый совет, за каждую возможность, за каждый успех, за каждую улыбку. Спасибо тебе, дорогая. Я крепко тебя люблю и желаю тебе долгих лет прекрасной жизни!" – трогательно обратилась к маме казахстанка.
Фолловеры Ангелины восхитились красотой ее мамы и отметили, что боксерша очень похожа на родителя:
- "Мама – красавица!"
- "Такая мама молодая! Вы прям как сестры".
- "Понятно теперь, в кого такая красота, в маму".
- "Шикарно! Мамочка – красотка и доча – лапочка".
Также Лукас вновь поделилась откровенными фотографиями в купальнике и обратилась к хейтерам.
"Хейтеры, ваш выход. Жду с нетерпением. Будет много крутых фото, так как я привезла с собой купальников очень много", – написала боксерша.
Стоит отметить, что под этой публикацией Ангелина Лукас закрыла комментарии.
4 июня 2023 года Ангелина Лукас опубликовала серию фотографий в купальнике. Фанаты вновь восхитились формами популярной боксерши и пожелали ей отличного отдыха во Вьетнаме.
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