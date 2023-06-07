Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Процедуру госзакупок усовершенствуют в Казахстане

Процедуру госзакупок усовершенствуют в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса 7 июня рассказал о планах по совершенствованию процедуры госзакупок в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняла депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

По ее словам, одна из основных причин неосвоения бюджетных средств – невыполнение подрядчиками договорных обязательств. За такой формулировкой, отметила депутат, кроются серьезные проблемы: реализация проектов, которых ждет население, затягивается, а на период претензионно-исковой работы приостанавливается вовсе.

Ерулан Жамаубаев в ответ сообщил, что годами судебные разбирательства тянутся и страдает именно бюджетный процесс.

"Бывают случаи, когда договор заключили и через какое–то время договорные обязательства не исполняются. Поэтому будем законодательно предусматривать возможность заказчика заключать договор с поставщиком, который занял второе место. Это также позволит своевременно реализовывать проекты, не проводя конкурсные процедуры повторно", – заявил глава Минфина.

При этом он напомнил, что с 2022 года запущен новый способ конкурса по рейтингово-балльной системе, при котором победитель определяется автоматически.

В марте 2023 года сообщалось, что в правила госзакупок внесли изменения, влияющие на конкурсное ценовое предложение.

Читайте также

Годунова заявила о нерациональном расходовании бюджета

Жизнь в долг: Наталья Годунова указала на хронический дефицит бюджета Казахстана

300 спикеров с мировым именем примут участие в международном форуме в Астане

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МФ РК Жамаубаев Ерулан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Приобретение отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокоментировали в антикоррупционной службе
Покупку отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокомментировали в Антикоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления