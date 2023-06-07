Процедуру госзакупок усовершенствуют в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса 7 июня рассказал о планах по совершенствованию процедуры госзакупок в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняла депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

По ее словам, одна из основных причин неосвоения бюджетных средств – невыполнение подрядчиками договорных обязательств. За такой формулировкой, отметила депутат, кроются серьезные проблемы: реализация проектов, которых ждет население, затягивается, а на период претензионно-исковой работы приостанавливается вовсе.

Ерулан Жамаубаев в ответ сообщил, что годами судебные разбирательства тянутся и страдает именно бюджетный процесс.

"Бывают случаи, когда договор заключили и через какое–то время договорные обязательства не исполняются. Поэтому будем законодательно предусматривать возможность заказчика заключать договор с поставщиком, который занял второе место. Это также позволит своевременно реализовывать проекты, не проводя конкурсные процедуры повторно", – заявил глава Минфина.

При этом он напомнил, что с 2022 года запущен новый способ конкурса по рейтингово-балльной системе, при котором победитель определяется автоматически.

В марте 2023 года сообщалось, что в правила госзакупок внесли изменения, влияющие на конкурсное ценовое предложение.