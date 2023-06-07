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В Алматы стартовала обработка водоемов от комаров

В Алматы стартовала обработка водоемов от комаров Фото: pixabay
В Алматы с 7 июня по 29 сентября на водоемах будет проводиться дезинсекционная обработка против личинок малярийных комаров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, обработка проводится в шесть туров.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ограничения численности личинок малярийных комаров на 7 анафелогенных водоемах, расположенных в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах общей анофелогенной площадью 14,4 га, с 7 июня по 29 сентября проводится дезинсекционная обработка против личинок малярийных комаров", – говорится в сообщении. 

Дезинсекционные мероприятия против личинок малярийных комаров на водоемах осуществляются филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов службы санитарно-эпидемиологического контроля города.

Дезинфекционные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Как отметили в ведомстве, для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат "Фаворит". 

"Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4-й классы). Применяемые дозировки для борьбы с комарами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных", – рассказали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. 

Ранее жители Алматы стали жаловаться на мошкару. Мелкие назойливые насекомые залетают в глаза, рот, нос. А также садятся на яркую одежду, чем создают неудобства горожанам. 

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Анастасия Стативкина
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