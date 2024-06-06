Водоемы Алматы начали обрабатывать от комаров
Фото: Zakon.kz
В Алматы с 6 июня по 30 августа специалисты санитарно-эпидемиологического контроля проводят на водоемах дезинфекцию против личинок малярийных комаров, сообщает Zakon.kz.
О начале обработки объявили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города. По данным санврачей, мероприятия будут проводиться на шести водоемах.
Как рассказала руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы, дезинфекционная обработка водоемов проводится для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ограничения численности личинок малярийных комаров.
"Дезинсекционная обработка проводится на анофелогенных водоемах, расположенных в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах, общей площадью 12,4 га. Мероприятия будут проводиться в шесть туров по энтомологическим показаниям". Алпысбайұлы Касымхан
Фото: Zakon.kz
"Сформированные дезинсекционные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения дезинсекционных обработок используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс", – уточнили в департаменте.
Известно, что этот вид инсектоакарицидного препарата относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с насекомыми являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных.
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