Водоемы Алматы начали обрабатывать от комаров

"Сформированные дезинсекционные бригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты. Для проведения дезинсекционных обработок используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс", – уточнили в департаменте.

Известно, что этот вид инсектоакарицидного препарата относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с насекомыми являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных.