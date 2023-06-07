Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поручил Касымбеку решить проблему с дефицитом воды в Астане

Касымбек доложил Токаеву о положении дел с водоснабжением Астаны Фото: Zakon.kz
7 июня 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента:

"Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города".

По поручению Касым-Жомарта Токаева ситуация находится на контроле Администрации президента.

Материал по теме

Аким Астаны записал обращение к горожанам по поводу нехватки воды

6 июня 2023 года экс-аким Астаны, а ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов проблемы с водой объяснил резким увеличением численности населения в столице.

Читайте также

Когда в Астане решат вопрос с дефицитом воды

Канцелярию Назарбаева закроют

Казахстанцев пугают вспышкой нового COVID-19

Динара Халдарова
Астана Касымбек Женис Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Приобретение отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокоментировали в антикоррупционной службе
Покупку отеля Hilton Кайратом Сатыбалдыулы прокомментировали в Антикоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления