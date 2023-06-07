Токаев поручил Касымбеку решить проблему с дефицитом воды в Астане

Фото: Zakon.kz

7 июня 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: