Токаев поручил Касымбеку решить проблему с дефицитом воды в Астане
Фото: Zakon.kz
7 июня 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе президента:
"Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города".
По поручению Касым-Жомарта Токаева ситуация находится на контроле Администрации президента.
6 июня 2023 года экс-аким Астаны, а ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов проблемы с водой объяснил резким увеличением численности населения в столице.
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