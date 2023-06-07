Когда в Астане решат вопрос с дефицитом воды

В акимате Астаны рассказали, когда решат вопрос с дефицитом воды в столице, сообщает Zakon.kz.

Как заверил руководитель Управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов, вопрос с дефицитом воды в городе акимат решит к концу этого месяца.

"Мы понимаем, что есть дома, где более остро ощущается нехватка воды. По таким домам специалисты "Астана Су Арнасы" совместно с районными акиматами работают. Где-то за счет перенастройки насосов самих домов удается повысить давление. Но это возможно не во всех домах. "Астана Су Арнасы" старается выдерживать график подачи воды. Когда воды нет в домах и это не связано с насосами самого ЖК, то в это время идет водозабор для подачи всему городу. Обычно данные работы проводятся с вечера – в ночное время", – отметил он.

В связи с этим руководитель УВП Астаны попросил "горожан проявить еще немного терпения, так как перекрытие улиц одномоментно не решит вопрос подачи воды в жилом комплексе".

"Однако это создает неудобства для других горожан. Также подобные демонстрации могут спровоцировать дорожно-транспортные инциденты. Поэтому предлагаем, как это делают другие инициативные группы, работать совместно с нами. Специалисты не оставят ваши обращения без внимания". Даурен Бабамуратов

Он подчеркнул, что полностью дефицит воды в городе решит новая станция питьевой воды, которую начали строить в 2021 году и планируют запустить НФС-3 30 июня.

"Кроме того, на следующей неделе запустим новую нитку водовода со стороны Астанинского водохранищаца, которая обеспечит необходимое давление и стабильность работы системы", – сказал Даурен Бабамуратов.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы. Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.