В Алматы осудили сотрудников ИВС за избиение мужчины до смерти

В Алматы внесли приговор семерым сотрудникам изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Их обвинили в превышении власти с применением насилия, в бездействии по службе в целях нанесения вреда другим лицам, повлекшим тяжкие последствия в виде смерти.

Суд установил, что 9 января 2022 года потерпевший был доставлен в ИВС по подозрению в участии в массовых беспорядках.

"12 января 2022 года, находясь в камере ИВС, потерпевший стучал кулаком и ногами в дверь камеры, требовал вызвать следователя. Подсудимые А. и Т., неся службу на посту в ИВС, доложили дежурному Е. Затем дежурные Е., А. и Т. взяли резиновые палки, направились к камере и открыли дверь. Потерпевший взял алюминиевую ложку и замахнулся на них, подсудимые стали избивать его. Затем затащили его в комнату досмотра, где вчетвером продолжили избивать и издеваться. Один наблюдал за происходящим и бездействовал", – говорится в сообщении Алматинского городского суда.

После избиения подсудимые вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего.

Приговором суда шесть человек осудили на сроки от восьми до десяти лет. Одному за бездействие дали пять лет лишения свободы.

"Всем осужденным назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности на государственной службе. Они лишены специальных званий", – говорится в сообщении.

Осужденные также заплатят потерпевшим моральный вред – 20 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат.