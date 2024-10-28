Беглецу из Талгарского ИВС добавят три года тюрьмы за побег
Фото: polisia.kz
Бекарысу Калмырзаеву добавят три года тюрьмы за побег из Талгарского изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал КТК, в Министерстве внутренних дел страны уже завели новое дело. Кроме того назначили служебную проверку для выяснения обстоятельств побега.
Беглеца нашли 25 октября в родном поселке, спустя четыре дня после побега. В этот же день появилось видео с места событий.
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