Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Беглецу из Талгарского ИВС добавят три года тюрьмы за побег

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 04:14 Фото: polisia.kz
Бекарысу Калмырзаеву добавят три года тюрьмы за побег из Талгарского изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал КТК, в Министерстве внутренних дел страны уже завели новое дело. Кроме того назначили служебную проверку для выяснения обстоятельств побега.

Беглеца нашли 25 октября в родном поселке, спустя четыре дня после побега. В этот же день появилось видео с места событий.

Читайте также

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
На газовых заправках Петропавловска и Шымкента наблюдаются очереди машин
Суд вынес приговор по зверскому убийству в Петропавловске
Суд вынес приговор по зверскому убийству семьи в Петропавловске
Пропавшего мужчину нашли в общей могиле в Актобе
Пропавшего жителя Актобе нашли в общей могиле среди неопознанных лиц
Алия Абди
Алматинская область Талгарский район 2024 год Изнасилования Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: