Беглецу из Талгарского ИВС добавят три года тюрьмы за побег

Бекарысу Калмырзаеву добавят три года тюрьмы за побег из Талгарского изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал КТК, в Министерстве внутренних дел страны уже завели новое дело. Кроме того назначили служебную проверку для выяснения обстоятельств побега.

Беглеца нашли 25 октября в родном поселке, спустя четыре дня после побега. В этот же день появилось видео с места событий.