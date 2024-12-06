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Политика

Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Касым-Жомарт Токаев, Катар, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 15:41 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани во время своего рабочего визита в страну, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана поблагодарил шейха за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что эта диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.

"Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Также особое внимание в ходе беседы было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.

В свою очередь эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер. По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев, Катар, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 15:41

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.

Глава Казахстана прибыл в Катар с рабочим визитом 6 декабря 2024 года. Ранее он провел встречи с владельцами Power International Holding Муатазом Аль-Хаятом и Рамезом Аль-Хаятом, а также в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum.

Андрей Дюсупов
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