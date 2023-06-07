В Актобе за спасение жизни ребенка министр просвещения наградил школьника
1 июня школьник спас ребенка на реке Илек, оказав ему первую медицинскую помощь. Министр поблагодарил юного героя и его родителей за воспитание благородного гражданина нашей страны.
"Спасение жизни человека – без преувеличения героический поступок. Горжусь, что среди наших школьников есть достойные примеры, обладающие невероятным мужеством, храбростью и смелостью. Благодарю родителей и педагогов за воспитание настоящего героя". Гани Бейсембаев
В свою очередь родители школьника выразили слова благодарности за оказанное внимание.
"Мы стремились воспитывать своих детей в духе уважения ценностей нашего народа и любви к родине. Гордимся поступком нашего сына", – сказал отец школьника Ерболат Рзиев.
Как отмечают педагоги, Колканат – один из преуспевающих учеников школы №13 города Актобе. Любит изучать историю Казахстана и иностранные языки. Он также состоит в школьной команде по волейболу.
Отмечается, что в апреле текущего года министр просвещения РК наградил за героические поступки 11 казахстанских школьников и их родителей из Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Данная традиция Минпросвещения продолжается.
Ранее сообщалось, что аким Актюбинской области Ералы Тугжанов наградил девятиклассника за спасение ребенка благодарственным письмом и подарком.