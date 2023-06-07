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В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего подростка

Иртыш Фото: Zakon.kz
В 15:33 стало известно о том, что в районе Усольского моста тонет человек. На место выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда на двух спасательных катерах, а также сотрудники медслужбы, полиции и ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, утонувший был студентом первого курса колледжа ПГУ. Он и еще три человека купались в необорудованном месте. Когда погибший начал тонуть, к нему подплыл друг, хотел его вытащить, но тот начал сопротивляться и топить его. По словам ребят, спиртные напитки они не распивали.

"Парень 2006 года рождения утонул до прибытия спасателей, которые незамедлительно начали поиски тела. В 16:06 его обнаружили водолазы на расстоянии 20-25 м от берега на глубине двух-трех метров", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Днем ранее в русле реки Панфиловского района Жетысуской области полицейские нашли тело 15-летней школьницы, которая пропала двумя днями ранее.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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