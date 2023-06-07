В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего подростка

Фото: Zakon.kz

В 15:33 стало известно о том, что в районе Усольского моста тонет человек. На место выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда на двух спасательных катерах, а также сотрудники медслужбы, полиции и ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: