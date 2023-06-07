Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске два человека пострадали в дорожной аварии

авто Фото: Zakon.kz
Столкновение автомобилей произошло 6 июня на проспекте Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали YK-news.kz в пресс-службе Департамента полиции ВКО, 53-летний водитель Hyundai при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, который ехал во встречном направлении прямо.

Уточняется, что в результате водитель и пассажир Kia Rio обратились за медицинской помощью. После осмотра пострадавших отпустили.

Днем ранее двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области.

Читайте также

В Аксу из-за аварии на электростанции отключились четыре энергоблока

В цехе "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс горящего кокса

В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего подростка

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления