В Усть-Каменогорске два человека пострадали в дорожной аварии

Столкновение автомобилей произошло 6 июня на проспекте Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали YK-news.kz в пресс-службе Департамента полиции ВКО, 53-летний водитель Hyundai при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, который ехал во встречном направлении прямо.

Уточняется, что в результате водитель и пассажир Kia Rio обратились за медицинской помощью. После осмотра пострадавших отпустили.

Днем ранее двое погибли в страшном ДТП на трассе в Акмолинской области.