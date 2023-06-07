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Рыбакина станет третьей ракеткой мира после сенсации на "Ролан Гаррос"

Рыбакина станет третьей ракеткой мира после сенсации на "Ролан Гаррос" Фото: Zakon.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на следующей неделе официально станет третьей ракеткой мира, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, Рыбакина занимала четвертое место в рейтинге WTA, однако на данный момент располагается уже на третьей строчке. Ее могла обойти представительница Туниса Онс Жабер (7-е место), но она сенсационно проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос" бразильянке Беатрис Аддад Майе (14-е место). Таким образом, выше Рыбакиной в рейтинге WTA будут лишь две теннисистки: полька Ига Швёнтек (1-е место) и белоруска Арина Соболенко (2-е место).

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос". Причиной послужило то, что спортсменка заболела.

1 июня казахстанская спортсменка вышла в третий круг "Ролан Гаррос".

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