#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.66
580.59
6.45
Спорт

Рыбакина прокомментировала выход в третий круг "Ролан Гаррос"

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 06:08 Фото: Instagram/lenarybakina
11-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, во втором круге казахстанка обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:3.

"Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности. Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти еще один раунд. Большое спасибо всем, кто пришел поддержать нас", – сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина мастерски одолела соперницу из США на "Ролан Гаррос".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Выяснился победитель Лиги конференций сезона-2024/25
Спорт
05:09, Сегодня
Выяснился победитель Лиги конференций сезона-2024/25
Елена Рыбакина мастерски одолела соперницу из США на "Ролан Гаррос"
Спорт
00:38, 29 мая 2025
Елена Рыбакина мастерски одолела соперницу из США на "Ролан Гаррос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: