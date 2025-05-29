Рыбакина прокомментировала выход в третий круг "Ролан Гаррос"
Фото: Instagram/lenarybakina
11-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, во втором круге казахстанка обыграла американскую теннисистку 17-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:3.
"Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности. Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти еще один раунд. Большое спасибо всем, кто пришел поддержать нас", – сказала Рыбакина после матча.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Ранее мы писали о том, как Елена Рыбакина мастерски одолела соперницу из США на "Ролан Гаррос".
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