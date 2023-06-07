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Легковушка влетела в грузовик на трассе в Жетысуской области

Легковушка влетела в грузовик на трассе в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области на трассе произошло ДТП. Столкнулись грузовик МАN и легковой автомобиль Volkswagen Passat, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Жетысуской области, дорожная авария произошла утром 7 июня на 466 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.

"Предположительно 42-летний водитель легкового автомобиля из-за переутомления заснул за рулем и въехал в грузовик, припаркованный на противоположной обочине дороги", – сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области. 

В больницу доставили пять человек. Двоих госпитализировали, остальных после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

Начато досудебное расследование.

Ранее в Усть-Каменогорске два человека пострадали в дорожной аварии.

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В Усть-Каменогорске два человека пострадали в дорожной аварии

Анастасия Стативкина
Жетысуская область
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