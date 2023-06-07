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Веден временный запрет на посещение заповедника Катон-Карагай

Веден временный запрет на посещение заповедника Катон-Карагай Фото: пресс-служба ВКО
Веден временный запрет на посещение заповедника Катон-Карагай из-за высокой пожарной опасности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Instagram.

По информации ДЧС, в Восточно-Казахстанской области 8 июня объявлено штормовое предупреждение, ожидается повышение температуры воздуха до 41 градуса. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В целях предупреждения пожаров создано 46 мобильных групп из числа пожарных, лесников, полиции, местных исполнительных органов.

При обнаружении пожара нужно сообщать по телефонам "101" и "112".

Ранее стало известно, что заповедники "Бурабай" и "Маркаколь" включили в глобальную сеть биосферных резерватов.

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