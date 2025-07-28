Нацпарк Катон-Карагай стал недоступен для отдыхающих

В связи с установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в Восточно-Казахстанской области введены ограничения на пребывание граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля сообщили в администрации парка.





"В связи с устойчивым установлением 5-го класса чрезвычайной пожарной опасности лесных пожаров на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка в соответствии с подпунктом 9 пункта 17 Правил пожарной безопасности вводятся ограничения на пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда", – говорится в официальном сообщении.

Администрация призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Ранее сообщалось, что сухостой загорелся в Аксайском ущелье. Для его тушения привлекли 150 человек и вертолет Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас".

