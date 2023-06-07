Эмир Катара поблагодарил Токаева за гостеприимство

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и радушный прием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, шейх отметил, что с удовольствием принял приглашение участвовать в Международном форуме Астана, чтобы вновь посетить Казахстан.

"Это для меня большая честь. Рад снова видеть Вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это еще одна хорошая возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров. Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях. Мы намерены расширять сотрудничество и по другим направлениям", – сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В ходе встречи главы государств обсудили с инвесторами перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях, медицине и финансовой сфере. Также была рассмотрены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по линии международных организаций.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан.

Затем Токаев провел встречу c делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.