Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эмир Катара поблагодарил Токаева за гостеприимство

встреча с президентом Фото: Акорда
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и радушный прием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, шейх отметил, что с удовольствием принял приглашение участвовать в Международном форуме Астана, чтобы вновь посетить Казахстан.

"Это для меня большая честь. Рад снова видеть Вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это еще одна хорошая возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров. Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях. Мы намерены расширять сотрудничество и по другим направлениям", – сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В ходе встречи главы государств обсудили с инвесторами перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях, медицине и финансовой сфере. Также была рассмотрены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по линии международных организаций.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан.

Затем Токаев провел встречу c делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Читайте также

Казахстан готов увеличить экспорт в Катар на 250 млн долларов

Эмир Катара прибыл в Астану

Мажилисмен о возврате незаконно приобретенных активов: Будет восстановлена справедливость

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Катар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления