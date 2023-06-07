В Актобе водители столкнулись с дефицитом автогаза

Водители в Актобе утверждают, что последние дни покупали автогаз только по талонам. А 7 июня уже и по талонам не могут купить, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели рассказали КТК, что это только начало. Острый дефицит предрекают к концу месяца.

"Самый большой коллапс начнется после 20-го числа, потому что газа действительно не хватит. Даже по объему не хватит. Это летний период. По идее, если хорошо ходатайствовать, хорошо заботиться со стороны ЖКХ, то они должны были уже предусмотреть, что нам нужен газ, объем больше". Руководитель Актюбинской областной ассоциации поставщиков сжиженного газа Алтынай Муханова

Автогаз пропал даже на крупных автозаправочных станциях. Менеджеры объясняют: дефицит возник еще на прошлой неделе. Поэтому несколько дней его отпускали по талонам. А теперь на многих заправках он исчез совсем. Причину называют уже традиционную: утвержденных Минэнерго объемов региону остро не хватает. К тому же летом из-за посевной кампании потребление сжиженного топлива возрастает в разы. Сейчас области нужно более 14 тыс. тонн автогаза в месяц, а получает она всего 10 тыс. Просьбы чиновников увеличить объем остаются не услышаны.

"Разницы – мы неоднократно, еще раз повторюсь, обращались в Министерство энергетики о необходимости выделения дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа. Но тем самым на сегодняшний день одобрено с Атырауского нефтеперерабатывающего завода 1266 тонн. Данная работа не прекращается". Замруководителя Управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев

В начале апреля сообщалось, что дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане.