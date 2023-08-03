Дефицит автогаза возник в Актобе

Из-за возникшего дефицита автогаза на актюбинских АЗС появились километровые очереди, сообщает Zakon.kz.

Лишь на нескольких заправках его можно приобрести за наличные, передает КТК.

В остальных точках автогаз продается только по талонам.

Жители города отмечают, что проблема обрисовалась в конце июля. Но если сначала это было едва заметно, то со 2 августа заправиться почти невозможно.

Водители вынуждены занимать очередь на АЗС с 5 утра.

Чиновники утверждают, что выделенных Министерством энергетики объемов для региона не хватает. Потребность области – свыше 14 тысяч тонн, а выделяют не больше 12.

В акимате заверили, что в ближайшее время проблема будет решена.

"Это связано с тем, что в конце месяца заключаются договора на отгрузку, заключаются графики поставки вагонов автогазовозами. Все это связано, и данный вопрос регулируется нами. На сегодняшний день с завода АО "CNPC-Актобемунайгаз" направлен состав в количестве 31 вагона-цистерны с общим объемом 1116 тонн. Зам. руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев

Ранее стало известно, что дефицит автогаза наблюдается и в Костанайской области.