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В Кокшетау полицейские нашли пропавшую пенсионерку спящей в лесопосадке

поиск пропавших Фото: polisia.kz
Родственники 61-летней россиянки обратились в Департамент полиции в соцсетях со словами признательности в адрес сотрудников УП Кокшетау, которые в начале июня нашли и вернули домой пропавшую пожилую родственницу, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 3 июня страдающая потерей памяти женщина вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, родные сразу же обратились за помощью к полицейским и волонтерам. В эти дни в регионе установилась аномальная жара, но ни сотрудниками полиции, ни родственниками, ни волонтерами поиски не прекращались.

"4 июня около 12:30 дня благодаря слаженным действиям полицейских и общественности пропавшая женщина была найдена. Женис Аккошкаров, следуя интуиции, направился по следам вытоптанной травы, в результате чего обнаружил женщину спящей в лесопосадке", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Близкие найденной женщины написали, что выражают огромную благодарность сотрудникам поселкового отдела полиции села Красный Яр, за проявленный профессионализм, добросовестное несение службы и оказанную бесценную помощь в поисках сестры, тети. Авторы поста отметили капитанов Ж. Аккошкарова А. Шуакпаева, Н. Танабергенова, С. Кабдылова, майора С. Жакупову и пожелали им крепкого здоровья, сил, терпения в нелегкой работе.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Айзере Ербосын.

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