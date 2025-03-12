Двоих мужчин, которые пропали 8 марта, нашли живыми

Как рассказали сотрудники Министерства по ЧС, мужчины выехали с работы и пропали на четыре дня. Их благополучно нашли и вернули домой, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, поиски велись в селе Бейнеу Мангистауской области. Мужчины 1978 и 1963 г.р. выехали c работы в Актюбинской области на грузовой автомашине и пропали, не выходя на связь с родными с 8 марта.

"На поиски мужчин были брошены все силы и средства МЧС. С помощью беспилотного летательного аппарата и вездехода "ТРЭКОЛ" мужчин благополучно нашли в 180 км от села Бейнеу". Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве добавили, что в медицинской помощи найденные не нуждались.

Спасатели напомнили казахстанцам, что в чрезвычайной ситуации необходимо обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли 20 человек, которые оказались заблокированы из-за снегопадов на загородных трассах в разных регионах Казахстана.