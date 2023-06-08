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Папе римскому Франциску провели операцию

операция Фото: pixabay
Папе римскому Франциску провели хирургическую операцию в клинике "Джемелли", сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 7 июня пресс-служба Ватикана, понтифик успешно перенес полосную операцию под общим наркозом.

"Операция завершилась, прошла без осложнений и длилась три часа", – цитирует сообщение агентство ANSA.

Отмечается, что речь идет об удалении грыжи, которая образовалась у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, перенесенной им в июле 2021 года. Как и два года назад, ее провел профессор медицины Серджо Алфиери.

Как уточняется, утром этого же дня папа Франциск по традиции провел всеобщую аудиенцию в Ватикане. Он находился в хорошем расположении духа и благословил всех собравшихся на площади Святого Петра. После окончания аудиенции Святой престол предупредил, что во второй половине дня понтифику проведут операцию под общим наркозом. Врачи должны были сделать лапаротомию (разрез в области живота) и протезирующую пластику брюшной стенки".

Ранее сообщалось, что папу Римского госпитализировали для проведения операции.

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Папу Римского госпитализировали для проведения операции

Елена Беляева
Папа Римский Ватикан
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