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Мир

Папу Римского Франциска экстренно госпитализировали

Папу Римского госпитализировали, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 18:19 Фото: flickr/Long Thiên
14 февраля Папу Римского Франциска госпитализировали для дальнейшего лечения бронхита, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, понтифика также ожидают диагностические исследования.


"В пятницу папа Франциск поступил в клинику "Агостино Джемелли", – заявили в службе печати Святого престола в Ватикане.

Согласно данным издания, из-за госпитализации ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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