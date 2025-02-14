Папу Римского Франциска экстренно госпитализировали
Фото: flickr/Long Thiên
14 февраля Папу Римского Франциска госпитализировали для дальнейшего лечения бронхита, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Metro, понтифика также ожидают диагностические исследования.
"В пятницу папа Франциск поступил в клинику "Агостино Джемелли", – заявили в службе печати Святого престола в Ватикане.
Согласно данным издания, из-за госпитализации ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.
Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита.
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