Пьяный водитель сбил троих детей в Атырауской области

В селе Жанбай Исатайского района водитель ВАЗ-2114 наехал на детей и скрылся с места происшествия. Позднее задержанный 30-летний мужчина оказался пьян, сообщает Zakon.kz.

Сообщение на пульт "102" поступило от очевидцев вечером пятого июня. Полицейские выехали на улицу Сейфуллина, где троих детей сбил неизвестный водитель. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, пишет ATPress.

"Участковый инспектор полиции и сотрудники роты патрульной полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Стражи порядка провели спецплан "Тосқауыл" и установили 30-летнего автомобилиста, который полностью признал свою вину". Пресс-служба ДП Атырауской области

Пострадавшие дети, десяти и девяти лет, обратились в больницу с различными травмами.

"Выяснилось, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Дело направлено в суд, где, скорее всего, мужчину лишат водительских прав на семь лет". Пресс-служба ДП региона

Ранее в одном из дворов Наурызбайском районе Алматы водитель автомобиля Daewoo сбил ребенка и после въехал на детскую площадку.